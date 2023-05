Podróże w czasie są możliwe? Obraz z 1860 r. robi furorę w sieci

Dzieła sztuki wzbudzają czasami dyskusję w Internecie. Tak stało się z obrazem "The Expected One", na którym niektórzy dostrzegają kobietę przeglądającą powiadomienia na telefonie.

Od czasu do czasu klasyczne, malowane farbami obrazy rozgrzewają dyskusję w Internecie. Spory pojawiają się, gdy niektórzy użytkownicy dostrzegają na nich nietypowe elementy i uważają, że dane dzieło sztuki przedstawia podróżnika w czasie.

Tym razem ocenie poddany został obraz „The Expected One” Ferdinanda Georga Waldmüllera z 1860 roku. Dzieło sztuki, znajdujące się w muzeum Nowa Pinakoteka, przedstawia kobietę, podążającą ścieżką wśród bujnej roślinności. W rogu znajduje się czekający na nią mężczyzna, dzierżący w dłoni kwiat, przeznaczony prawdopodobnie dla damy swojego serca.

IPhone na obrazie z 1860 roku

Sensację wzbudza jednak to, co kobieta trzyma w dłoniach. Wiele osób dostrzega w jej rękach iPhone’a lub inny współczesny model telefonu. W Internecie znaleźć można wiele komentarzy osób przekonanych, że jest to dowód na podróże w czasie.

Chociaż nie jest wykluczone, że kobieta, o której mowa, cofnęła się w czasie z jakiegoś odległego punktu w przyszłości, a potem znudziła się pozując do obrazu Waldmüllera i nagle zaczęła sprawdzać swoje powiadomienia na telefonie, istnieje wyjaśnienie bardziej wiarygodne.

Kobieta nie przegląda powiadomień

Gerald Weinpolter, dyrektor generalny agencji artystycznej wskazuje, że dziewczyna na obrazie „The Expected One” nie bawi się swoim iPhone'em. Kobieta prawdopodobnie idzie ścieżką do kościoła, trzymając w rękach mały, brązowy modlitewnik. Poświata, która znajduje się ponad ciemną powierzchnią, nie jest światłem z ekranu a kartkami książeczki.

Wiele osób nie rozpoznaje modlitewnika, ponieważ współcześnie częściej widzimy w takim kształcie telefony. Pierwsze co przyjdzie na myśl młodszym osobom jest więc smartfon.

Znawcy sztuki wskazują, że zaskakujące jest, jak bardzo nowoczesna technologia wpłynęła na interpretację obrazów i na ich postrzeganie. Na skutek pojawiania się telefonów i innych gadżetów, dostrzegamy na obrazach współczesne elementy, pomimo, że dzieła sztuki powstały w czasach gdy nowoczesne elektryczne akcesoria nie istniały.

