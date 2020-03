Sennheiser: #zostańwdomu, zadbaj o higienę słuchawek i ciesz się muzyką

Sennheiser przyłącza się do akcji #zostańwdomu i zaleca wszystkim miłośnikom muzyki rozwagę w użytkowaniu sprzętu audio i gadżetów elektronicznych. Zadbać należy zwłaszcza o higienę słuchawek, przeprowadzając ich regularną i dokładną dezynfekcję, a także wymieniając poduszki lub silikonowe wkładki.

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, firma Sennheiser przygotowała szereg porad, jak w trudnym i wymagającym okresie kwarantanny zadbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, także podczas jednej z najpopularniejszych form spędzania czasu w domu, czyli słuchania muzyki.

Nie tylko higiena dłoni

Mycie i dezynfekcja rąk to nie wszystko. Osobiste gadżety, takie jak słuchawki, również powinny zostać zdezynfekowane, żeby zminimalizować kontakt z drobnoustrojami. Do czyszczenia sprzętu należy użyć rekomendowanych przez instytucje medyczne środków na bazie alkoholi – tylko płyny o zawartości co najmniej 60% alkoholu działają przeciw koronawirusowi.

Uwaga na sprzęt

Przed odkażaniem warto zapoznać się z instrukcją dołączoną do środka dezynfekującego i zwrócić szczególną uwagę na informację o wpływie środka na poszczególne powierzchnie i materiały. Podczas dezynfekcji należy odkazić całość konstrukcji słuchawek, zwłaszcza płaszczyzny, których dotyka się najczęściej i które mają bezpośredni kontakt z ciałem. Ważne jednak, żeby podczas oczyszczania nie uszkodzić słuchawek – Sennheiser rekomenduje użycie środków odkażających w aerozolu, nie wolno wlewać żadnych płynów bezpośrednio do konstrukcji słuchawek (wewnątrz muszli), ponieważ w ten sposób można łatwo uszkodzić elektronikę.

Higiena ponad wszystko

Regularna wymiana poduszek słuchawek (w przypadku konstrukcji nausznych i wokółusznych) i wkładek silikonowych (konstrukcje dokanałowe) to zalecenie nie tylko na czas kwarantanny. To przede wszystkim racjonalne dbanie o komfort i higienę użytkowania. Podobnie jest w przypadku pożyczania słuchawek. Z reguły nie powinno się tego robić, a w obecnej sytuacji wręcz należy tego unikać.

#Zostańwdomu – to nie jest modny hashtag. To realne działanie, które może przyczynić się do zahamowania zakażeń koronawirusem. Dłuższą niż zwykle obecność w domu można kreatywnie wykorzystać na poszerzanie muzycznych horyzontów bądź sięganie pamięcią po ulubione utwory, które umilą czas.

Sennheiser przyłącza się do walki z koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem, firma Sennheiser podjęła decyzję o przejściu biur na całym świecie na zdalny tryb pracy. Aby zminimalizować wpływ epidemii na działalność, produkcja w centrali w Niemczech odbywa się w systemie dwóch zmian, które są od siebie odseparowane. We wszystkich innych obszarach pracownicy zostali przeniesieni na tryb home office. Ponadto Sennheiser postanowił tymczasowo zamknąć wszystkie firmowe sklepy – łącznie dziewięć placówek w Berlinie, Monachium, Wennebostel, San Francisco, Sydney, Seulu, Singapurze i Meksyku.

Polski przedstawiciel Sennheisera, firma Aplauz, również poinformowała o reorganizacji pracy. W trosce o bezpieczeństwo klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników wprowadzono system pracy zdalnej oraz dyżurów w biurze Aplauz. Pracownicy będą mieli zdalny dostęp do systemów informatycznych firmy, w tym systemu realizacji zamówień oraz zgłoszeń serwisowych. W związku z reorganizacją pracy, w tym magazynu, oraz zmianami w funkcjonowaniu firm trzecich, realizacja zamówień oraz napraw serwisowych może ulec nieznacznemu wydłużeniu.

