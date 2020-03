Pomóż znaleźć lekarstwo na koronawirusa. Przyłącz się do folding@home

Ty też możesz pomóc w badaniach koronawirusa, które pozwolą zrozumieć nowe zagrożenie i lepiej mu zapobiegać. Możesz przekazać moc oblizeniową swojego komputera projektowi Folding@Home. Do udziału w nim zachęcają między innymi Nvidia, Intel, Razer, Ubisoft, Komputronik Gaming i wielu innych.

Folding@Home to projekt naukowy, pozwalający połączyć komputery prywatnych osób w ogromną farmę. Nikt z nas nie ma w domu komputera, który byłby w stanie analizować budowę chemiczną białek w jakimś rozsądnym czasie. Jeśli jednak połączymy siły, możemy osiągnąć wspaniałe wyniki.

Folding@Home aktualnie skupia się na strukturze białek koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. Trzeba wiedzieć, że wirus „przyczepia się” do komórek wewnątrz płuc z użyciem wyspecjalizowanego białka. Białka nie mają stałego kształtu – ich cząsteczki zwijają się i rozwijają. Trzeba więc przeanalizować nie tylko budowę molekularną takiej cząsteczki, ale też kształty, które może przyjmować.

Komputery wolontariuszy pomogą przeprowadzać symulacje zachowania tych białek. To pomoże opracować reakcje chemiczne, które potencjalnie mogą niszczyć nieznanego wirusa. Jeśli uda się znaleźć odpowiednie związki, będziemy mieli prostą drogę do znalezienia skutecznego leku przeciwko chorobie COVID-19. Wcześniej uczestnicy programu pracowali nad leczeniem choroby Parkinsona, Huntingtona, raka, grypy i wielu innych.

Folding@Home – jak to działa?

Nie musisz mieć mocnego komputera, by przyłączyć się do Folding@Home, nie musisz też rezygnować z codziennych zajęć. By przyłaczyć się do projektu, musisz jedynie zainstalować klient usługi na swoim komputerze. Dostępne są wersje dla systemu Windows, macOS i różnych dystrybucji Linuxa. Aplikacja działa w tle w taki sposób, by nie obciążać twojego komputera i nie przeszkadzać w pracy czy graniu.

W ustawieniach aplikacji możesz wybrać, czy przekazujesz swoją moc obliczeniową anonimowo, czy chcesz się zarejestrować. W ustawieniach można też wybrać, czy klient będzie pracował w tle przez cały czas, tylko podczas bezczynności i jak wolno mu obciążać dostępne zasoby (CPU i GPU). Komputery połączone z projektem będą obliczać zaawansowane symulacje, których przeprowadzenie w klasycznym centrum danych byłoby kosztowne i zajęłoby mnóstwo czasu.

Każdy komputer dostaje do przeliczenia ułamek większej symulacji. Tym sposobem, wspólnymi siłami, możemy rozpracować niezwykle skomplikowane zachowanie białek.

Do inicjatywy przyłączył się między innymi Komputronik Gaming, udostępniając najmocniejsze gotowe zestawy ze swojej oferty: Infinity LC-900S i Infinity S920. W imieniu gamingowej marki do akcji zachęca Arkadiusz „Radyjko” Popiel.

Źródło zdjęć: CDC, wł.

Źródło tekstu: wł.