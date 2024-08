NVIDIA rośnie w siłę. Bije kolejne rekordy

W tym tygodniu, swój kwartalny raport finansowy ma opublikować NVIDIA. Lider na rynku procesorów sztucznej inteligencji według ekspertów, ogłosi podwojenie swoich przychodów. Co ciekawe, może to jednak nie wystarczyć do utrzymania rosnącego trendu wyceny akcji firmy.

NVIDIA przyzwyczaiła w ostanich miesiącach do gigantycznych wzrostów. Wartość akcji firmy tylko w tym roku, urosła o ponad 150%. Ich obecna wycena to astronomiczna kwota 1,82 biliarda dolarów.

Siłą NVIDII procesory

Główne źródło sukcesu NVIDII to procesory, niezbędne do tworzenia modułów językowych sztucznej inteligencji. Nawet konkurenci, tacy jak Microsoft, nie byli w stawie wyprodukować tak zaawansowanych procesorów i muszą nadal korzystać z tych dostarczanych przez Nvidię.

Niby dobrze, ale nie do końca

Według doniesień Reutersa, w drugim kwartale 2024 roku firma wygenerowała przychody wysokości 28,68 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost rok do roku o 112%. Nie wszystko wygląda jednak aż tak kolorowo. Dynamiczny rozwój produkcji pociągnął za sobą także wyższe koszty. Marża firmy spadła tym samym o 3% do poziomu 75.8%.

Inwestorzy obawiają się, że mimo wzrostu przychodów rosnące koszty mogą spowodować w efekcie problemy z realizacją zamówień i tym samym odbić się negatywne na przyszłości firmy. Dlatego wycena akcji spadła w ostatnich dniach o 2%.

Jeśli NVIDIA nie zrealizuje swoich celów, inwestorzy sprzedadzą nie tylko jej akcje. Pozbędą się akcji wszystkich firm z sektora AI. Nvidia to wyznacznik dla całej branży nie tylko procesorów ale całego sektora AI.

- tłumaczy analityk Daniel Morgan z Synovus Trust.

