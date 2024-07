NVIDIA ma problemy. Poważne oskarżenia ze strony europejskiego państwa

NVIDIA ma poważne kłopoty. Jednej z największych firma świata przyjrzał się urząd ds. konkurencji jednego z europejskich krajów.

NVIDIA stała się, przynajmniej na chwilę, największą firmą świata. Niesamowity rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że Chipzilla była wyceniana wyżej niż Microsoft oraz Apple. Aktualnie znajduje się na trzecim miejscu i najnowsze doniesienia na pewno nie pomogą w poprawie sytuacji. NVIDIA musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami we Francji.

Problemy NVIDII we Francji

Możecie tego nie pamiętać, ale mniej więcej 9 miesięcy temu francuska siedziba NVIDII została najechana przez tamtejszych urzędników. Ci przesłuchali pracowników i skonfiskowali część sprzętów oraz dokumentów. Nalot spowodowany był większym śledztwem.

Teraz sprawa ma swoją kontynuację. Francuskie służby dokładnie przyjrzały się działalności w segmencie sztucznej inteligencji i opublikowały raport, w którym wyrażają obawy o monopolistycznie działania NVIDII. Urząd ds. konkurencji wyraził zaniepokojenie ryzykiem nadużyć ze strony dostawców czipów. W szczególności wspomniano o "zależności sektora od oprogramowania do programowania jednostek CUDA firmy NVIDIA".

Poza tym urzędnicy zwracają uwagę na inne zagrożenia płynące ze strony dostawców chipów. Mowa między innymi o zmowie cenowej, celowym ograniczeniu produkcji oraz nieuczciwych warunkach umów. Co prawda francuski urząd ds. konkurencji nie oskarża o to bezpośrednio NVIDII, ale jest to jedyna firma, która została z nazwy wymieniona w raporcie.

Co grozi NVIDII, jeśli urzędnicy stwierdzą naruszenie francuskich przepisów antymonopolowych? Przede wszystkim kara w wysokości 10 proc. globalnych przychodów, co byłoby ogromną kwotą.

