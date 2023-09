Do biur NVIDII wparowały służby. Nagle i bez uprzedzenia

Pracownicy firmy NVIDIA przeżyli niemały szok, gdy do ich biur nagle weszły służby ds. konkurencji.

Francuska siedziba firmy NVIDIA została najechana przez francuski urząd ds. konkurencji. Stało się to podobno nagle i bez żadnej zapowiedzi. Producent między innymi kart graficznych jest celem kontroli urzędników.

Najazd na siedzibę NVIDII

Francuscy urzędnicy sami przyznali się do niespodziewanej kontroli, chociaż nie podali, o jaką firmę dokładnie chodzi. W swoim komunikacie ujawnili, że to przedsiębiorstwo działające na rynku kart graficznych. Dziennikarze The Wall Street Journal dowiedzieli się, że chodzi o NVIDIĘ. Urzędnicy zdobyli nakaz od sądu i natychmiast przystąpili do działania.

Takie kontrole o świcie nie zakładają istnienia naruszenia prawa, które można przypisać spółce zaangażowanej w zarzucane praktyki, a które w stosownych przypadkach może wykazać jedynie pełne dochodzenie co do istoty sprawy.

- napisał francuski urząd ds. konkurencji w swoim oświadczeniu.

Według informacji urzędnicy pojawili się w biurach NVIDII o świcie i skonfiskowali zarówno fizyczne, jak i cyfrowe materiały firmy. Przesłuchali także pracowników, którzy pojawili się w biurach. Kontrola jest częścią większej sprawy, która rozpoczęła się w czerwcu tego roku i ma za zadanie sprawdzić konkurencję na rynku usług w chmurze.

NVIDIA na razie odmówiła komentarza w tej sprawie.

