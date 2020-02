Ministerstwo Cyfryzacji na tropie pączków #natłusto

Tłusty Czwartek już jutro. To czas jedzenia pączków, ale również purcli, amoniaczków czy całusków pszczelowolskich. Wszystkie te smakołyki można znaleźć na liście regionalnych i tradycyjnych produktów, dostępnej na portalu dane.gov.pl.

Podobno jest taki przesąd, że zjedzenie pączka w Tłusty Czwartek jest warunkiem powodzenia przez pozostałą część roku. W przesądy można nie wierzyć, ale jutro lepiej odłożyć liczenie kalorii na bok i sięgnąć po najlepsze pączki oraz inne specjały. A gdzie takie znajdziemy? Z pomocą przychodzi... Ministerstwo Cyfryzacji.

Słodka alternatywa

Jeśli „zwykłe” pączki już Wam się przejadły, warto poszukać słodkiej alternatywy. Czasu do Tłustego Czwartku coraz mniej, dlatego specjalnie dla Was pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji "przeklikali" się przez listę regionalnych i tradycyjnych produktów, którą znajdziecie na stronie dane.gov.pl. Produkty można tam szukać według województw lub kategorii, a w tym przypadku przyjrzano się "wyrobom piekarniczym i cukierniczym". Oto efekty poszukiwań:

Grochowinki kociewskie – to przysmak z województwa pomorskiego. Swoją nazwę wzięły od wyglądu. Po usmażeniu przypominają… wysuszone strąki grochu lub fasoli. Ponoć różnią się od tradycyjnych faworków. Są od nich bardziej chrupiące i lekko drożdżowe w smaku.

Śląski chrustek – na liście produktów tradycyjnych od 2011 roku. Wyglądem przypominają tradycyjne faworki, a jak smakują? Ponoć słodko. Pachną ciastem francuskim i cukrem waniliowym.

Pączki żakowolskie z powidłami z antonówek – tutaj nic nie trzeba tłumaczyć. Każdy może sobie wyobrazić jak… smakują. Na liście znajdziecie też pączki lubuskie, świętokrzyskie pączki opatowskie, staropolskie pączki z Ostrowa Lubelskiego i…

Pùrcle kaszubskie – na liście od 2008 roku. Wygląd: pulchne okrągłe pączki o brązowej skórce, kremowe wnętrze. Rozmiar: zależnie od potrzeb.

Na tłusto

Przed laty w Polsce objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem. Te czasy minęły, ale nie do końca. Województwa opolskie i łódzkie szczycą się między innymi ciasteczkami ze skwarek. W Opolskiem to ciastka ze szpyrek, a w Łódzkiem – słoninki. Jeśli zamiast pączków wolicie właśnie ciastka, Ministerstwo Cyfryzacji znalazło też coś dla Was:

Smalcówki - ciastka kręcone z maszynki (woj. lubuskie),

- ciastka kręcone z maszynki (woj. lubuskie), Amoniaczki - ciasteczka na niedzielę (woj. kujawsko-pomorskie),

- ciasteczka na niedzielę (woj. kujawsko-pomorskie), Całuski pszczelowolskie (woj. lubelskie),

(woj. lubelskie), Drobne ciasteczka cieszyńskie (woj. śląskie),

(woj. śląskie), Ciasteczka wyśmienite (woj. małopolskie).

Jest też Kretowina, czyli ciasto biszkoptowe o smaku czekoladowym (przysmak z woj. opolskiego) oraz tort z fasoli Piękny Jaś (Podkarpacie). Mamy też Jeża z woj. opolskiego, czyli ciasto tortowe z masą kremową z czarnej porzeczki. Pralina z Lublina z kolei to ponoć wyjątkowe połączenie wysokiej jakości czekolady z kremową masą o różnych smakach lub z bardzo gęstym i wyrazistym nadzieniem owocowym. Jak podają źródła, historia pralin sięga XVII wieku. Jeśli ktoś się przesłodzi, ale nie naje, może sięgnąć po tort chlebowy z Korniakowa (woj. podkarpackie).

Tysiące (nie tylko słodkich) danych

Na liście na stronie dane.gov.pl można znaleźć w sumie ponad 1800 potraw z różnych zakątków kraju i z różnych kategorii. Sery i inne produkty mleczne, ryby, miody, napoje, a nawet oleje. A wszystko dobre, bo polskie. Dane.gov.pl to również wiele innych ciekawych informacji. Portal oferuje wiele zbiorów między innymi z zakresu zdrowia, budżetu, pogody czy turystyki. Każdy jest gotowy do pobrania i – co ważniejsze – ponownego, bezpłatnego wykorzystywania, również do celów komercyjnych.

- Sprawdzając w aplikacji rozkład jazdy autobusów czy najbliższy zabytek korzystamy właśnie z otwartych danych. Ich wykorzystywanie to szansa na nowe zastosowania np. w usługach dla mieszkańców. To również impuls do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Nasz portal ułatwia to zadanie.

- powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Portal zasilany jest danymi już z ponad 120 instytucji. Wciąż się rozwija i jest wzbogacany o nowe funkcjonalności.

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji