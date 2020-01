Prawo jazdy w aplikacji już w tym roku. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada nowe usługi

Ubiegły rok był doskonały dla polskiej e-administracji, a 2020 będzie jeszcze lepszy. Ministerstwo Cyfryzacji szykuje kolejne usługi elektroniczne dla kierowców. W tym roku przestaniemy wozić ze sobą prawo jazdy – będzie można je wyświetlić w aplikacji mobilnej.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował, że ubiegły rok był pod wieloma względami rekordowy. Placy założyli więcej Profili Zaufanych, niż w ciągu wcześniejszych 7 lat razem wziętych. Pojawiły się nowe usługi e-administracji, a przede wszystkim wdrożony został e-dowód – nowy dowód osobisty z warstwą cyfrową.

E-administracja. Kierowcy to lubią!

W 2020 roku czeka nas kolejna duża zmiana, dotycząca naszych dokumentów. Pojawią się nowe e-usługi dla kierowców, w tym cyfrowe prawo jazdy. Plastikowy dokument będzie można zostawić w domu, a przy kontroli wystarczy kopia na smartfonie.

Kierowcy to jedna z grup, które bardzo chętnie korzystają z cyfrowej administracji. Absolutny rekord pobiła Historia Pojazdu (historiapojazdu.gov.pl), gdzie można sprawdzić historię pojazdu. Jeśli masz numer rejestracyjny, VIN i datę pierwszej rejestracji, możesz prześledzić losy samochodu lub motocykla i upewnić się, że wszystko jest w porządku z jego dokumentami. W 2019 roku Polacy skorzystali z tej usługi 129 859 339 razy. Rekordowe miesiące to maj (16 621 204) sprawdzenia, kwiecień (14 576 111) sprawdzeń i grudzień (12 120 444 sprawdzenia).

Na drugim miejscu znalazła się usługa, której używania wam nie życzę – sprawdzanie liczby punktów karnych. Polacy skorzystali z niej dokładnie 535 814 razy.

Inne rekordy polskiej e-administracji

Kluczem do elektronicznej administracji w Polsce jest Profil Zaufany. Tylko w 2019 roku profil założyło sobie 2 114 370 osób – to więcej niż przez 7 pierwszych lat istnienia systemu. Dziś ma go ponad 4,7 miliona Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji spodziewa się, że rok 2020 będzie równie owocny i przyniesie nam kolejny rekord. Od początku roku minęło tylko 9 dni, a już 60 tysięcy osób założyło sobie cyfrowa tożsamość.

Profil Zaufany w 2019 roku posłużył Polakom do złożenia 160 486 wniosków o nowy dokument tożsamości przez internet. Rekord padł 4 marca, gdy wpłynęły 3983 wnioski elektroniczne. Ponadto z użyciem PZ Polacy wysłali 26 523 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego (aż 420 wpłynęło 27 grudnia) oraz narodziny 45 004 dzieci.

Sporą popularność zyskała e-usługa umożliwiająca zameldowanie się lub wymeldowanie się. W 2019 roku Polacy skorzystali z niej 63 237 razy, rekordowe były wrzesień (7560), październik (7540) i lipiec (6115). Przez internet możemy także wnioskować o akty stanu cywilnego. Z tej e-usługi Polacy w ubiegłym roku skorzystali 52 882 razy. W sumie elektronicznych pism ogólnych wysłaliśmy 533 348.

