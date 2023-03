Demoniczny kurier w Łodzi. Tak dorabiał sobie do pensji

Policji udało zatrzymać się człowieka odpowiedzialnego za częste kradzieże. Jego łupem padała droga elektronika ale nie tylko. Zadowalał się również innymi gadżetami i narzędziami.

Zakupy internetowe z roku na rok zyskują popularności. Przez Internet zamawiamy już nawet artykuły spożywcze, nie wspominając nawet o elektronice.

Wyobraźcie sobie więc sytuację, w której zamawiacie smartfon lub konsolę, dostajecie informację, że przesyłka jest w drodze, ale nigdy do was nie dociera. Po telefonie do firmy kurierskiej okazuje się, że została ona rzekomo dostarczona.

Kurier kradł przesyłki

W ostatnim czasie mundurowi z VIII komisariatu łódzkiej komendy dostali kilka podobnych zgłoszeń. Poszkodowani zamawiali elektronikę, która nigdy do nich nie docierała.

Głównym podejrzanym stała się jedna z firm z placówką w Łodzi. Okazało się, że sprawcą jest jeden z jej pracowników, który odpowiedzialny był za dostarczanie towaru.

6 marca 2023 roku funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy, które doprowadziły ich do jednej z firm spedycyjnych. Mundurowi szybko namierzyli podejrzanego, a obserwacje potwierdziły ich przypuszczenia.

Za kradzieżami stał 49-letni pracownik, który był odpowiedzialny za dostarczanie przesyłek. Policjanci przyłapali go na gorącym uczynku, gdy pod osłoną nocy kradł towar spod plandeki.

Policji udało się zabezpieczyć towar skradziony przez mężczyznę o łącznej wartości 11 545 złotych. Dopilnowano, by przedmioty trafiły do prawowitych właścicieli.

Okazało się jednak, że to nie jedyne kradzieże 49-letniego mężczyzny. Już wcześniej zajmował się kradzieżą elektroniki o łącznej wartości ponad 26 tysięcy złotych. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności

Źródło zdjęć: Policja

Źródło tekstu: Policja oprac. własne