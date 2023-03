Jeden z największych producentów PC padł ofiarą hakerów

Piąty największy producent komputerów na świecie kolejny raz padł ofiarą ataku hakerskiego. Tym razem Acerowi wykradziono około 160 GB poufnych danych.

Chociaż często słyszy się o oszustwach komputerowych i telefonicznych skierowanych w zwykłych Kowalskich i Nowaków, to najbardziej smakowitym kąskiem dla hakerów są zawsze duże firmy. Co prawda są one również znacznie większym wyzwaniem, ale potrafią przynieść też zdecydowanie większy zysk.

Do włamania w Acerze doszło w połowie lutego 2023

Zwłaszcza gdy mowa o dużych i znanych firmach, które nie tylko mają dostęp do poufnych danych, ale i danych swoich klientów. Tym razem padło na giganta na rynku sprzętu komputerowego, czyli firmę Acer.

Jak donosi redakcja Bleeping Computer, Tajwański producent potwierdził, że hakerzy włamali się na ich serwery przechowujące poufne dane. Łupem padło 2869 plików o łącznej wadze 160 GB. Acer twierdzi jednak, że są to prywatne dokumenty używane przez techników zajmujących się naprawami sprzętów.

Firma twierdzi też, że chociaż sprawa cały czas jest badana, to ze wstępnych ustaleń wynika, iż prywatne dane konsumentów i użytkowników sprzętów Acer nie wpadły w ręce hakerów.

Przestępca (lub przestępcy) próbują sprzedać wykradzione pliki w sieci. Zgodnie z założonym tematem skradzione dane zawierają instrukcje techniczne, wewnętrzne oprogramowani diagnostyczno-naprawcze, informacje dotyczące infrastruktury wew., dokumentacje telefonów, tabletów i laptopów, obrazy BIOS, pliki ROM i ISO czy cyfrowe klucze RDPK. Garstka z nich została opublikowania dla uwiarygodnienia autora wpisu.

Sprzedaż odbywa się na zasadach licytacji przez prywatne wiadomości. Zapłata możliwa jest z oczywistych względów tylko za pomocą kryptowaluty Monero (XMR). Do włamania doszło w połowie lutego 2023.

Na koniec warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz kiedy Acer jest brany na celownik. W marcu 2021 roku Tajwańczycy padli ofiarą ransomware REvil i zażądano od nich rekordowych 50 milionów dolarów okupu za klucz deszyfrujący. Zaś w październiku 2021 roku włamano się na ich indyjskie i tajwańskie serwery.

