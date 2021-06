YouTuber Kruszwil oskarżony o pobicie 66-latka. Ten zmarł kilka miesięcy później

Kruszwil - znany YouTuber - został oskarżony o pobicie 66-latka. Do zdarzenia miało dojść w styczniu 2020 roku.

Kruszwil to jeden z najbardziej znanych w Polsce YouTuberów, który już kilkukrotnie miał problemy z prawem. Tym razem 20-latek został oskarżony o pobicie 66-latka, który umarł kilka miesięcy po zdarzeniu. Chociaż na ten moment nie ma żadnych dowodów na związek między tymi dwoma wydarzeniami, to między innymi z tego powodu zawiadomienie do prokuratury złożyła wdowa po zmarłym 66-latku.

Jego śmierć była zaskoczeniem dla rodziny, bo stan zdrowia i dotychczasowy sposób życia w żaden sposób nie wskazywały na to, by w jego organizmie działo się coś złego.

- powiedział mec. Krzysztof Tumielewicz, pełnomocnik rodziny zmarłego.

Do pobicia miało dojść w styczniu 2020 roku. Wtedy też Kruszwil, razem ze swoją ekipą, chciał nagrać wideo w jednym ze szczecińskich sklepów Społem. Pracujące tam ekspedientki nie wyraziły na to zgody, co przerodziło się w awanturę. Na pomoc kobietom przyszedł 66-letni Pan Edward. Po ostatecznym wyjściu ze sklepu YouTuber miał najpierw pokazać obraźliwy gest w kierunku mężczyzny, a następnie wysiąść z samochodu i go uderzyć. Ten, jak wynika z opisu, upadł na ziemię i na chwilę stracił przytomność. W kolejnych miesiącach uskarżał się na bóle głowy. Zmarł 9 maja 2020 roku. Zdaniem wdowy po 66-latku to właśnie to uderzenie doprowadziło ostatecznie do jego śmierci.

Lord Kruszwil kilkukrotnie miał już problemy z prawem z powodu swojej wątpliwie moralnej działalności. W jednym z filmów namawiał 10-latka do dotykania obcych kobiet za pośladki. Sprawą zainteresowała się policja, która przeszukała jego dom i zabezpieczyła urządzenia elektroniczne. Co ciekawe, z Kruszwilem przez długi czas współpracował też Kamerzysta (znany teraz jako Kamuś), który aktualnie siedzi w areszcie z powodu oskarżeń o znęcanie się nad niepełnosprawnym umysłowo mężczyzną.

