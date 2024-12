Google skasował komentarze pod McDonald's. Jest afera

Google usunął negatywne opinie na temat restauracji McDonald's, po tym jak dokonano w niej aresztowania podejrzanego o głośne zabójstwo dyrektora UnitedHealth. Bezpośrednio po tym zdarzeniu, na restaurację spadła nieoczekiwana fala negatywnych opinii.

Nieoczekiwana fala negatywnych opinii i zaniżonych ocen, ma bezpośredni związek z głośną sprawą zabójstwa Briana Thompsona, dyrektora UnitedHealth. Podejrzany, zidentyfikowany jako 26-letni Luigi Mangione, został schwytany w Altoona w Pensylwanii. Wszystko po tym, jak został zauważony podczas posiłku w McDonald's. Klient oraz pracownik uznali, że przypomina on wyglądem napastnika i poinformowali odpowiednie służby.

Bombardowanie recenzjami

Negatywne komentarze, jakie się pojawiły pod adresem restauracji McDonald's to przykład tak zwanego "bombardowania recenzjami". Zjawisko to polega na tym, że na dany lokal spada lawina negatywnych opinii, na podstawie zdarzeń, nie związanych z faktyczną działalnością lokalu. Przybiera to formę skoordynowanej akcji, w której użytkownicy publikują recenzje, zazwyczaj niemające nic wspólnego z prawdą. W tym przypadku, fakt ujęcia sprawcy w tej konkretnej restauracji, sprawił że na na lokal w momencie spadła fala negatywnych recenzji oraz zaniżających ocen z jedną gwiazdką. W jednej z recenzji napisano "W tej restauracji są szczury, przez które możesz się rozchorować, a ubezpieczenie tego nie pokryje".

Google postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i skasowało większość negatywnych komentarzy.

Te recenzje naruszają nasze zasady i zostały usunięte. Opinie zamieszczane na forum, powinny odzwierciedlać autentyczne doświadczenia, związane z danym miejscem lub firmą. Także treści publikowane z wielu kont w celu manipulowania oceną miejsca, będą usuwane.

- czytamy w oświadczeniu Google.

Google już od jakiegoś czasu walczy ze zjawiskiem "bombardowania recenzjami". Zależy im przede wszystkim na ich rzetelności, dlatego pozwalają je sobie weryfikować. Nic w tym dziwnego, ich Mapy Google to od jakiegoś czasu olbrzymia baza informacji o restauracjach, sklepach i firmach. A wszystko to, za sprawą opinii, które wystawiają użytkownicy.

