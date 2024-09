Od teraz Mapy Google będą piętnować niektóre firmy. Wiemy, za co

Bazujesz na opiniach Google, odnośnie firm oraz restauracji, do których chcesz się udać na obiad? Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak nie robi. Google chce jeszcze bardziej uwiarygodnić opinie i karać za ich fałszowanie.

Najlepsze restauracje to ściema?

Kto z nas nie lubi sprawdzać opinii na temat danego miejsca w Mapach Google? Bardzo często nasz wybór miejsca na obiad lub kolację jest warunkowany tym, co sądzą na temat jedzenia i obsługi w danym miejscu inni użytkownicy. Niestety, wraz z pojawieniem się AI, wiele firm oraz restauracji otrzymuje na profilach firmowych Google fałszywe opinie, generowane przez sztuczną inteligencję. Utrudnia to określenie, czy firma jest naprawdę dobra, czy fałszywe opinie mają na celu jedynie podniesienie jej pozycji w rankingu. Po zaktualizowaniu Polityki Engagement na początku września, Google ostro krytykuje firmy, które postępują w ten sposób. Chce ukrócić ten proceder raz na zawsze.

Publiczny komunikat z ostrzeżeniem

Google publicznie wyświetli ostrzeżenie na liście firmy w Mapach Google, jeśli okaże się, że firma angażuje się w zamieszczanie fałszywych recenzji. Na działającą w ten sposób firmę, Google nałoży pewne ograniczenia. Mowa tu o braku możliwości otrzymywania nowych recenzji i ocen przez określony czas, czy też wyświetlaniu na stronie publicznego ostrzeżenia o usuwaniu fałszywych recenzji.

Polityka taka była do tej pory stosowana w Wielkiej Brytanii. Jednak od połowy września, strona naruszeń zasad została zaktualizowana i ma dotyczyć wszystkich firm, niezależnie od regionu. Stopniowo, ostrzeżenia tego typu będą widoczne dla coraz to szerszego grona użytkowników. Jeśli zdaniem firmy, Google błędnie oceniło ich profil, będą one mogły zgłosić odwołanie.

