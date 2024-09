Mapy Google i Earth z nowościami. Zabiorą nas w historyczną podróż

Google wprowadza nową funkcję do Map oraz aplikacji Earth. Dzięki nowości możemy wybrać się w historyczną podróż.

Google wprowadza do Map i Earth nowe funkcje, dzięki którym eksplorowanie świata z ekranu komputera lub smartfona stanie się bardziej ekscytujące. Novum powinno spodobać się przede wszystkim fanom historii.

Nowość w Mapach Google i Earth

Jedną z ciekawszych nowości jest dodanie do Google Earth wielu historycznych zdjęć. Dzięki temu można zobaczyć, jak poszczególne miejsca wyglądały w przeszłości, a także porównać je do aktualnego stanu. W niektórych lokacjach, np. w Londynie, Berlinie lub Paryżu można zobaczyć fotografie nawet z lat 30. XX wieku. W innych podróż do przeszłości sięga lat 80.

Kolejna nowość to dodanie nowych zdjęć w Street View w aż 80 krajach. Niektóre, jak Bośnia, Namibia czy Paragwaj, pojawią się w usłudze po raz pierwszy. Inne, jak Brazylia, Australia, Argentyna, Dania, Japonia czy Hiszpania, otrzymają nowe zdjęcia, które znacząco poszerzają zasięg Street View.

Ostatnia nowość to poprawa jakość zdjęć satelitarnych. Dotyczy to zarówno Map, jak i Earth. W tym celu Google wykorzystał sztuczną inteligencję Cloud Score Plus, która między innymi usunęła chmury, mgłę i zamglenia. Dzięki temu zdjęcia mają być wyraźniejsze i bardziej szczegółowe.

Zobacz: Rząd porządkuje smartfony Polaków. Od 25 września nowa blokada

Zobacz: Zgubiłeś telefon z aplikacją mObywatel? Lepiej zapisz ten numer

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena