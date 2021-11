Elon Musk musi sprzedać 10% udziałów Tesli - Twitter zadecydował

Internauci powiedzieli co Elon Musk ma zrobić z akcjami wartymi miliardy dolarów. Ekscentryczny przedsiębiorca i celebryta w jednym znowu zaszalał na Twitterze.

Elon Musk to jednocześnie przedsiębiorca, innowator i... celebryta. Człowiek, którego twitterowe wpisy są w stanie wywracać rynki. Starczy, że wrzuci mema z psem, a już rośnie Dogecoin. Tym razem naczelny twitterowicz (z racji przymusowego urlopu Donalda Trumpa od ćwierkania) postanowił się zapytać co robić. Nie chodziło wcale o to co zjeść na śniadanie, a co zrobić z 10% jego akcji Tesli. Zaledwie 10% jest warte aż 21 miliardów dolarów. Skąd w ogóle taki pomysł? Elon Musk jest wybitnie niechętny kolejnym posunięciom rządzących Demokratów.

Tym razem chodzi o chęć dodatkowego opodatkowania niezrealizowanych zysków z giełdy. Musk wyjaśnia, że musi to sprzedać, by w ogóle móc zapłacić podatek szykowany przez administrację Joe Bidena. Przedsiębiorca nie bierze bowiem żadnych premii w gotówce. Musk zapowiedział, że dostosuje się do porady Internautów. W sondzie głos oddało ponad 3,5 miliona osób. Wygrali zwolennicy sprzedania akcji z 57,9% głosów. Zobaczymy jak ten ruch zadziała na udziałowców Tesli.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

