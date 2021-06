Nowa Tesla Model S Plaid ma na pokładzie konsolę o wydajności PlayStation 5

Elon Musk zaprezentował dzisiaj nowy samochód Tesla Model S Plaid. Ten wyposażony jest między innymi w zaawansowany system rozrywkowy, w tym konsolę o wydajności porównywalnej do PlayStation 5.

Nowa Tesla Model S Plaid imponuje pod wieloma względami. Wrażenie robi, chociażby moc ponad 1000 KM w szczycie, co pozwala rozpędzić się do 96,5 km/h w zaledwie 1,99 sekundy. Docelowo samochód może osiągnąć prędkość maksymalną aż 321,87 km/h, chociaż w tym wypadku nie obędzie się bez stosownych ulepszeń. Jednak w mojej ocenie jeszcze bardziej imponująco prezentuje się system rozrywkowy, który został zamontowany w nowym elektryku.

Tesla Model S Plaid uruchomi Cyberpunk 2077

Nowy system rozrywkowy w Tesla Model S Plaid wyposażony jest między innymi w procesor AMD Ryzen oraz układ graficznych RDNA2, oparty na układzie Navi 23. Sam Elon Musk w trakcie konferencji przyznał, że jego wydajność można porównać wydajnościowo do PlayStation 5. Co ciekawe, na Reddicie pojawiło się zdjęcie, z którego wynika, że w zestawie dodawany jest specjalny kontroler, ale nie wiemy, czy to standardowe wyposażenie, czy jedna z opcji dodatkowych. Ale skoro podzespoły mają odpowiednią wydajność, to dodawanie pada w zestawie ma sporo sensu.

Oprócz tego samochód wyposażony jest między innymi w gniazda USB typu C, system audio z 22 głośnikami o łącznej mocy 920 W czy też ładowarki indukcyjne. Nowa Tesla Model S Plaid wyceniona jest na co najmniej 130 tys. dolarów.

Zobacz: CD Projekt: Hakerzy mogli wykraść dane naszych obecnych i byłych pracowników

Zobacz: Microsoft tworzy przystawkę do telewizora. Granie bez konsoli?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tesla

Źródło tekstu: Tesla