CD Projekt: Hakerzy mogli wykraść dane naszych obecnych i byłych pracowników

CD Projekt wydało oświadczenie w sprawie niedawnego ataku hakerskiego, którego firma padła łupem. Prawdopodobnie autorzy włamania zdobyli dane byłych i obecnych pracowników firmy.

CD Projekt wydał oświadczenie, na temat ataku hakerskiego, którego łupem firma padła w lutym tego roku. Już wtedy pojawiły się informacje, według których w rękach włamywaczy znalazły się dane pracowników polskiej firmy. Chociaż wtedy nie zostały potwierdzone, to teraz zrobił to sam deweloper. Redzi nie mają co do tego całkowitej pewności, ale jednocześnie nie mogą tego wykluczyć.

W tym momencie nie jesteśmy w stanie potwierdzić dokładnej treści skradzionych danych, ale mamy podstawy sądzić, że poza danymi gier CD PROJEKT RED mogą to być również dane osobowe naszych obecnych oraz byłych pracowników lub współpracowników. Nie jesteśmy przy tym w stanie stwierdzić, czy wykradzione dane nie zostały zmanipulowane lub zmodyfikowane.

- czytamy w oświadczeniu CD Projekt RED.

Polska firma poinformowała jednocześnie, że ściśle pracuje ze służbami, w tym Komendą Główną Policji, Interpolem i Europolem. Stosowne informacje trafiły również do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Widocznie doniesienia o pracownikach wymieniających dowody osobiste były prawdziwe. Chociaż wtedy mogli to robić ze zwykłej przezorności, to najwyraźniej okazało się to konieczne. Przy okazji CDPR podjęło działania w celu lepszego zabezpieczenia infrastruktury IT, do których zaliczają się między innymi: nowe rozwiązania do pracy zdalnej, mniej uprzywilejowanych kont, lepsze zapory sieciowe, rozbudowa działu bezpieczeństwa oraz współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Mając to wszystko na uwadze, pragniemy oświadczyć, że — niezależnie od autentyczności danych będących w obiegu — zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ochronić prywatność naszych pracowników, jak również wszystkich zaangażowanych stron. Jesteśmy w pełni gotowi do podjęcia działań przeciwko podmiotom rozpowszechniającym skradzione dane.

- głosi dalsza część oświadczenia CD Projekt RED.

