Microsoft tworzy przystawkę do telewizora. Granie bez konsoli?

Microsoft ściśle współpracuje z producentami telewizorów, aby pozwolić na granie na nich w gry dostępne w ramach Xbox Game Pass. Alternatywą ma być przystawka do telewizora.

Microsoft poinformował, że współpracuje z producentami telewizorów, aby umożliwić na TV granie w produkcje dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Wykorzystywana ma być do tego usługa grania w chmurze, czyli Microsoft xCloud. Amerykańskiej firmie zależy na udostępnieniu na wszystkich systemach Smart TV odpowiedniej aplikacji. Alternatywą jest przystawka do telewizora, nad którym Microsoft również pracuje.

Współpracujemy z globalnymi producentami telewizorów, aby umożliwić korzystanie z Xbox Game Pass bezpośrednio w telewizorach podłączonych do Internetu, więc do grania potrzebny będzie tylko kontroler.

- powiedziała Liz Hamren, szefowa działu gamingowego w Microsoft.

Xbox TV, czyli przystawka do telewizora dla graczy

O ile aplikacja Xbox na systemach Smart TV wydaje się naturalnym i logicznym korkiem, o tyle ciekawiej wygląda zapowiedź prac nad własną przystawką o potencjalnej nazwie Xbox TV. Już wcześniej podobne urządzenie było już w zeszłym roku niejako zapowiadane przez Phila Spencera, ale wygląda na to, że premiera przystawki jest już bardzo bliska. A to przynajmniej sugeruje tak jasny komunikat Microsoftu.

Opracowujemy również samodzielne urządzenia do przesyłania strumieniowego, które można podłączyć do telewizora lub monitora, więc jeśli masz mocne połączenie internetowe, możesz przesyłać strumieniowo zawartość Xbox.

- dodała Hamren.

Niestety, na ten moment nie znamy żadnych szczegółów. Chociaż tak jasna zapowiedź sugeruje, że premiera urządzenia jest już bliska, to tajemnicą pozostaje dokładna data pojawienia się go na sklepowych półkach. Nie wiemy też co z ewentualną ceną, ale ta nie powinna być wysoka. Mowa w końcu o przystawce, która ma tylko wyświetlać obraz przesyłany strumieniowo przez serwery Microsoftu, więc nie musi być to sprzęt szczególnie wydajny. Być może więcej dowiemy się na nadchodzącej konferencji Xbox i Bethesda, która zaplanowana jest na 13 czerwca na godzinę 19:00 czasu polskiego.

