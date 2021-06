Epic Games Store za darmo rozda prawdziwą perełkę

Epic Games Store, jeśli potwierdzą się plotki, jeszcze dzisiaj o godzinie 17:00 zacznie rozdawać bardzo dobrą i cenioną grę. Aż żal będzie z tej promocji nie skorzystać.

Epic Games Store od wielu miesięcy rozdaje darmowe gry. Oferta zmienia się co tydzień, dokładnie w czwartek o godzinie 17:00 czasu polskiego. Zazwyczaj są to jakieś mniejsze produkcje, ale zdarzają się też prawdziwe perełki, jak Frostpunk (wciąż do odebrania do 17:00!), seria Batman Arkham czy też Kingdom Come Deliverance. Dzisiaj (10 czerwca), jeśli wierzyć plotkom, dopiszemy do tej listy kolejny, głośny tytuł, który zebrał dobre recenzje tak wśród dziennikarzy, jak i graczy. O jaką grę chodzi?

Control za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu tajemniczą, darmową grą w Epic Games Store ma być Control produkcji Remedy Entertainment. To trzecioosobowa gra akcji, w której wcielamy się w Jesse Faden. Ta, trochę przypadkowo, trafia w samo centrum nadprzyrodzonych wydarzeń i musi poradzić sobie z agresorami nie z tego świata. Na jej, a tym samym również na gracza barkach spoczywa los całego świata. Gra zebrała bardzo dobre recenzje. W serwisie Metacritic ma ocenę 85 punktów z recenzji dziennikarzy oraz 7,2 punktu na 10 możliwych z ocen samych graczy.

Informację o udostępnieniu za darmo gry Control podał niemiecki serwis Mydealz.de. Oczywiście nie jest to informacja pewna, ale strona ta kilkukrotnie już podawała, jaka gra trafi do oferty Epic Games Store i do tej pory niemal zawsze mieli rację, więc raczej można im wierzyć.

Zobacz: Cyberpunk 2077 miał początkowo bardziej zaawansowany system policji

Zobacz: Brytyjski akcjonariusz CD Projekt RED domaga się dymisji całego zarządu polskiej firmy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Epic Games Store

Źródło tekstu: MyDealz.de