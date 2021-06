Epic Games Store daje za darmo perełkę prosto z Polski

W Epic Games Store ponownie można zdobyć za darmo świetną grę. Tym razem jest to produkcja z Polski: doskonały Frostpunk. Dodam, że dodatki do niego również zostały przecenione.

Frostpunk to pozycja obowiązkowa zarówno na półce graczy lubiących rodzime produkcje, jak i fanów gier strategicznych. Gra została osadzona w alternatywnej przeszłości, w której zbieg kilku kataklizmów wywołał kolejną epokę lodowcową w Europie. W tym napędzanym węglem świecie trzeba przede wszystkim przetrwać głód i wieczną zimę, kierując niewielką społecznością. Tu możemy zaobserwować bardzo interesujące połączenie strategii czasu rzeczywistego z rozbudową osady. Frostpunk został wysoko oceniony przez krytyków i choć jego klimat może wpędzić w depresję, moim zdaniem to pozycja obowiązkowa.

Darmowy Frostpunk w wersji podstawowej to nie koniec dobroci w Epic Games Store. O 20% przeceniony został Season Pass oraz wszystkie trzy dodatki:

Frostpunk: The Last Autumn z 59 zł na 47,20 zł,

Frostpunk: On The Edge z 45 na 36 zł.

Frostpunk: The Rifts z 17 na 13,60 zł.

Wszystkie znajdują się na liście dodatków, w sklepie jest też ścieżka dźwiękowa do gry.

Zobacz: Frostpunk: The Board Game ufundowany w 54 minuty

Zobacz: Frostpunk będzie też w wersji mobilnej

Żeby odebrać Frostpunk za darmo trzeba oczywiście mieć konto w Epic Games Store. Tam wystarczy dodać grę do koszyka jak normalny zakup, z tym że jej cena to obecnie 0 zł. Lepszej nie będzie :-). Na dodanie gry do swojej biblioteki masz czas do czwartku 10 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu.

Po Frostpunku przeceniona zostanie kolejna pozycja. Mam nadzieję, że będzie równie atrakcyjna. W Epic Games Store trwa obecnie Mega Wyprzedaż i warto się tam rozejrzeć przy okazji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 11bit Studios

Źródło tekstu: Epic Games