Frostpunk będzie też w wersji mobilnej

Frostpunk doczeka się kolejnej odsłony. Tym razem fani tej gry będą mogli zagrać w mobilną wersję tego tytułu.

Frostpunk to jedna z bardziej znanych polskich gier komputerowych. Gracze z całego świata wcielali się w przywódcę ostatniego miasta na ziemi. Studio 11 bit nie przestało jednak na samej grze komputerowej. Informowaliśmy, że gra planszowa Frostpunk: The Board Game uzyskała finansowanie w 54 minuty. To jednak wcale nie jest koniec przeżyć w lodowym uniwersum. Już niedługo zobaczymy także mobilną odsłonę Frostpunka. Polakom pomoże w tym chiński NetEase Games, który jest znany z tego, że pomaga przy takich grach jak Diablo Immortal, EVE Online czy Minecraft.

Gra wygląda na spin-offa stworzonego specjalnie z myślą o rynku mobilnym. Nie znaczy to jednak, że gra będzie uboższa - zachowane mają zostać wszystkie aspekty znane z pierwotnej wersji gry. Więcej informacji powinniśmy poznać 20 maja. Wtedy właśnie Chińczycy zaplanowali swoją konferencję prasową. Gra ma być dostępna zarówno na Androidzie, jak i na systemie iOS. Już teraz pojawiła się oficjalna strona internetowa nadchodzącego tytułu.

Źródło tekstu: phonearena