Dziś SpaceX wyśle dwóch astronautów w przestrzeń kosmiczną. Oglądaj start rakiety Falcon 9!

Dziś, po latach przygotowań, rakieta Falcon 9 niosąca na pokładzie statek załogowy Dragon wraz z dwoma astronautami ruszy w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To wielki dzień dla firmy SpaceX i NASA, a także wszystkich entuzjastów podboju kosmosu.

Dziś statek kosmiczny Dragon w wersji załogowej zabierze dwóch amerykańskich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). W przestrzeń kosmiczną wyniesie ich rakieta Falcon 9. Na ISS polecą dwaj doświadczeni astronauci, Robert Behnken i Douglas Hurley, którzy przygotowują się do tej misji od lat. Obaj byli w przeszłości członkami załogi promów kosmicznych NASA.

Start nastąpi z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na przylądku Canaveral na Florydzie o godzinie 16.32 czasu miejscowego, czyli po 22:30 naszego czasu. Do startu może jednak nie dojść, jeżeli nie pogorszą się warunki pogodowe, co jest możliwe z powodu burzy nad Atlantykiem. Do celu Dragon dotrze po 24 godzinach lotu. Obecnie na stacji ISS jest Amerykanin i dwóch Rosjan.

Co ciekawe, lot Dragona będzie można obserwować z Polski. Statek pojawi się na naszym niebie w południowo-zachodniej i centralnej części kraju, około 20 minut od startu, na wysokości około 10 stopni nad horyzontem. Powinien być widoczny przez około trzy minuty po godzinie 22:54. Widoczność mogą jednak zmniejszyć chmury.

Transmisję startu można oglądać na żywo na kanale NASA oraz na kanale SpaceX na YouTube.

Będzie to pierwszy amerykański lot w przestrzeń od prawie 10 lat. Wraz z wycofaniem w 2011 roku ze służby wahadłowców NASA została pozbawiona własnych środków transportowania astronautów i zaopatrzenia na ISS. Wymiana członków załogi stacji realizowana była wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz. Teraz pałeczkę przejęła firma SpaceX Elona Muska, który od lat snuje wizje podbicia przestrzeni kosmicznej zwłaszcza z myślą o wykorzystaniu komercyjnym. SpaceX ma już na koncie kilka pionierskich lotów, teraz jest to pierwsza misja załogowa. Również pierwsza realizowana przez firmę prywatną, a nie rządy wielkich mocarstw. Między innymi z tego powodu jest to wydarzenie historyczne, oznaczające nowy etap w rozwoju nauki i techniki.

AKTUALIZACJA - nowy termin lotu

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, start rakiety dostał przeniesiony na kolejne dostępne okno - w sobotę 30 maja o godzinie 21:22. Jeśli również wtedy warunki będą nieodpowiednie, kolejnym możliwym terminem startu jest niedziela 31 maja o godzinie 21:00.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: wł., PAP