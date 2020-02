Prywatny chiński konkurent SpaceX też rozwija 5G

Chiny postawiły sobie ambitny plan bycia krajem z największą penetracją przez sieć 5G. Swoją cegiełkę do tego dołożył chiński konkurent bardziej znanego SpaceX, czyli GalaxySpace.

Chiny to zdecydowanie to państwo, które znajduje się na czele badań nad 5G. To stamtąd pochodzi przodujący w zagadnieniu Huawei, to tam sprzedaje się najwięcej telefonów 5G i to Chiny mają ambitne plany co do pokrycia państwa zasięgiem najnowszego typu łączności. Szesnastego stycznia w kosmos wystrzelony został natomiast satelita prywatnej firmy GalaxySpace, który teraz przeszedł pierwszy udany test łączności. Chińczycy planują wykorzystać satelity do pokrycia jak największego obszaru 5G. Rok wcześniej na orbitę wystrzelony został z kolei pierwszy chiński państwowy satelita z podobnym zadaniem.

GalaxySpace uważa, że satelity doskonale uzupełnią naziemne stacje bazowe. Chińczycy wzorują się tutaj na konkurencyjnym SpaceX, który w poniedziałek umieścił na orbicie kolejne 60 satelitów. Amerykanie mają ich już 300 i jeszcze w tym roku zaczną działać obejmując swoim zasięgiem Kanadę i USA, w 2021 roku natomiast podejmą ekspansję globalną. Swoje plany ma też Amazon dzięki swojemu Projektowi Kuiper.

Źródło zdjęć: GalaxySpace

Źródło tekstu: Abacus via SCMP