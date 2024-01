Windows zmniejszony do zaledwie 100 MB

Jak bardzo da się zmniejszyć rozmiar Windowsa, aby nadal się uruchamiał? Na ten moment granica to około 100 MB.

NTDEV jest doskonale znany ze swojego projektu Tiny11. Polega on na znaczącym zmniejszeniu rozmiaru systemu Windows 11 poprzez usunięcie z niego wielu zbędnych elementów. Jednak tym razem NTDEV poszedł o wiele kroków dalej. Za cel postawił sobie sprawdzenie, jak bardzo da się zmniejszyć system, aby wciąż się uruchamiał.

Windows 11 w rozmiarze 100 MB

Taki pomysł podsunął mu jeden z fanów. NTDEV podjął się tego zadania i udało mu się zmniejszyć Windowsa do zaledwie 100 MB. Oczywiście wymagało to drastycznych kroków, jak chociażby usunięcie wszystkich elementów graficznych. Został sam wiersz poleceń. Co więcej, system oferuje nawet pewnego rodzaju wielozadaniowość.

Można się kłócić, czy to nadal Windows, natomiast oprogramowanie powstało na bazie okienek Microsoftu. Raczej nikt nie chciałby korzystać z takiego systemu operacyjnego. Zresztą nie da się go pobrać, a przynajmniej na razie.

NTDEV znany jest przede wszystkim ze znacznego zmniejszenia systemów Windows 10 (Tiny10) oraz Windows 11 (Tiny11). Tego drugiego udało mu się zmniejszyć do zaledwie 4 GB. Zainstalował go na pendrivie, a nawet w buforze ramki karty graficznej GeForce RTX 3050.

Zobacz: Windows dostanie ogromną aktualizację. To Windows 12

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot