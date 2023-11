Windows, który zajmuje 4 GB miejsca na dysku, stał się jeszcze lepszy

Tiny11 to projekt, o którym już kilkukrotnie pisaliśmy. Jest to bardzo lekko, bo zajmująca niecałe 4 GB miejsca na dysku, wersja Windowsa 11. Jakimś sposobem najnowsze wydanie nie tylko stało się jeszcze mniejsze, ale oferuje też większą funkcjonalność.

NDTEV poinformował, że wydał najnowszą wersję Tiny11, oznaczoną jako 2311. Jest ona oparta na Windowsie 11 23H2. Twórca twierdzi, że udało mu się aż o 20 proc. zmniejszyć rozmiar systemu w porównaniu z wcześniejszym wydaniem, co samo w sobie jest już sporym osiągnięciem.

Jednocześnie użytkownicy, którzy zdecydują się na instalację Tiny11 2311, mają dostęp do wszystkich nowych funkcji, w tym Microsoft Copilot oraz WDDM 3.2. Obie dostępne są w formie opcjonalnej, więc sami decydujemy, czy chcemy je mieć. W przypadku Copilot konieczne jest zainstalowanie przeglądarki Edge.

Overall, tiny11 2311 fixes most, if not all of the nagging issues with previous releases of tiny11, all while being smaller and even more flexible.

To download it, check out https://t.co/fBWFxoMxYe

As always, feedback is very much appreciated!