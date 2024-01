Windows dostanie ogromną aktualizację. To Windows 12

Jeszcze w tym roku Windows 11 otrzyma ogromną aktualizację. To właśnie może być Windows 12, o którym plotki krążą od dłuższego czasu.

Od kilku miesięcy z różnych źródeł słyszymy, że w 2024 roku Microsoft może wydać nową wersję Windowsa. Była ona określana mianem Windowsa 12, ale wcale nie jest powiedziane, że tak właśnie będzie się nazywać. To prawdopodobnie ogromna aktualizacja, oznaczona jako Windows 11 24H2, co nie zmienia faktu, że zmian będzie od groma.

Windows 12 czy Windows 11 24H2?

Na ten moment nie wiadomo, jak Microsoft dokładnie nazwie system po tych zmianach. Firma z Redmond może zostać przy Windows 11 24H2, a może też wybrać opcję z Windowsem 12. Ta druga ma uzasadnienie, bo zmian ma być tak dużo, że mówimy o praktycznie nowym oprogramowaniu do naszych komputerów.

System ma być przygotowany z myślą o nowej kategorii komputerów, które określane są mianem AI PC. Oprogramowanie ma w większym stopniu integrować różnego rodzaju funkcje i możliwości związane ze sztuczną inteligencją Microsoftu, czyli Copilot. Jednak z tej nie skorzystają wszyscy.

Nowy Windows ma być stworzony z myślą o komputerach, które wyposażone będą w specjalne jednostki NPU (Neural Processing Unit). Te już dostępne są w układach AMD Ryzen 8000 oraz Intel Core Ultra. W niedalekiej przyszłości podobne możliwości zaoferuje też Snapdragon X Elite. Z doniesień wynika, że Microsoft będzie wymagał od takich PC-tów co najmniej 16 GB pamięci RAM i wydajności 40 TOPS (trillions operations per second).

Nowy Windows ma zaoferować też kilka nowości, które nie będą związane ze sztuczną inteligencją. Chodzi między innymi o opcję zainstalowania systemu bez jakichkolwiek sterowników. Oprogramowanie pozbawione będzie też wielu aplikacji, w tym Cortana, Poczta, Kalendarz, Mapy, Kontakty oraz WordPad.

