Koniec komputerów z 8 GB RAM-u? Podziękuj Microsoftowi

W niedalekiej przyszłości ze sklepów mogą zniknąć komputery z 8 GB pamięci RAM. Nowym standardem stanie się 16 GB i to z powodu decyzji Microsoftu.

Już dzisiaj 16 GB pamięci RAM jest przez wielu uważane za standard. To ilość, przy której można liczyć na przyzwoitą pracę komputera. Pomimo tego wciąż wiele tańszych modeli oferuje zaledwie 8 GB RAM-u. W niedalekiej przyszłości może się to zmienić i to właśnie 16 GB stanie się wartością minimalną.

Komputery z 16 GB pamięci RAM

Skąd taki wniosek? Na pewno wielokrotnie słyszeliście, że 2024 ma być rokiem, w którym AI na dobre zagości w naszych komputerach. Właśnie w związku z tym Microsoft ma podnieść minimalne wymagania sprzętowe dla tzw. AI PC. Zdaniem analityków z firmy Trendforce będzie to między innymi co najmniej 16 GB pamięci RAM.

Na ten moment nie jest to informacja oficjalna, ale zmiana wydaje się bardzo prawdopodobna. Inne źródła dodają, że komputer będzie musiał mieć też co najmniej 40 TOPS wydajności, aby móc sprawnie korzystać z możliwości sztucznej inteligencji. Tu też pojawia się problem, bo na razie takie wymaganie spełniają tylko układy AMD Ryzen 8000, a wkrótce ma do niego dołączyć Snapdragon Elite X.

Zmiana ma nastąpić w drugiej połowie 2024 roku wraz z premierą systemu, który określany jest mianem Windowsa 12. W rzeczywistości może to być ogromna aktualizacja do Windowsa 11, ale nie zmienia to faktu, że zmiany mają być duże i kręcić się głównie wokół AI. Czy wtedy ze sklepów znikną komputery z 8 GB pamięci RAM? Na pewno nie całkowicie, ale powinny być dużo rzadszym widokiem.

