To eleganckie, analogowe radio skrywa wiele nowoczesnych funkcji, a może być Twoje za 69 zł

BLOW RA3

Jest to analogowe radio działające w modulacji AM i FM. Dodatkowo może ono działać także jako głośnik Bluetooth, oraz obsługuje pliki MP3 przez port USB-A i microSD. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby potraktować je jako awaryjna ładowarka w standardzie USB 2.0, czyli 2,5 W. Całość jest natomiast zasilana z sieci, lub za pomocą baterii. A wszystko to za jedyne 69 zł. Warto jednak się pośpieszyć, ponieważ promocja ta obowiązuje tylko dziś, czyli do 2 maja, lub do wyczerpania zapasów.