Lidl z idealną promocją na ten czas. Dostępna tylko dzisiaj

Chyba niewiele jest osób, które nie lubią świeżych owoców. Podejrzewam, że jeszcze mniej osób nie lubi soków z owoców. Właśnie dlatego dzisiejszy produkt dnia w ofercie internetowego sklepu Lidla powinien wielu osobom przypaść do gustu. To wyciskarka wolnoobrotowa Slow Juicer SSJK 300 A.

Promocja w Lidlu

Internetowy sklep Lidla codziennie ma promocję w ramach produktu dnia. Dzisiaj jest to wyciskarka wolnoobrotowa Slow Juicer SSJK 300 A o mocy 300 W. Została ona przeceniona aż o 31 proc. z kwoty 319 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką) do zaledwie 219 zł. Co ma do zaoferowania?

Urządzenie, jak już wspominałem, ma moc 300 W. Pojemność to z kolei 600 ml. Natomiast maksymalna prędkość wynosi 60 obr./min, co ma przekładać się na łagodne wyciskanie soku. Sprzęt wyposażony jest w 4 antypoślizgowe nóżki, które zapobiegają niekontrolowanemu przemieszczeniu po blacie. Wymiary wyciskarki to 19 × 18,8 × 44,7 cm, a masa wynosi 1,62 kg.