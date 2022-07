Microsoft sprzedaje Windows 11. To zmienia wszystko

Microsoft w końcu rozpoczął na swoich stronach sprzedaż licencji na system Windows 11. To duża zmiana i ułatwienie dla nowych użytkowników.

Chociaż Windows 11 zadebiutował pod koniec poprzedniego roku, to do tej pory Microsoft wciąż nie sprzedawał licencji na nowy system operacyjny. Dla nowych użytkowników było to duże utrudnienie, które wiązało się z niepotrzebnie skomplikowanym procesem instalacji. Z tym już koniec.

Windows 11 trafia do sprzedaży

Wcześniej, jeśli kupiliście nowy komputer i chcieliście na nim zainstalować system Windows 11, to nie dało się kupić na niego licencji, a przynajmniej na stronie firmy z Redmond. Konieczne było kupienie Windows 10, a następnie zaktualizowanie go do nowszej wersji. Na szczęście licencje bezpośrednio na jedenastkę są już sprzedawane na oficjalnej stronie Microsoftu.

Co ważne, do tej zmiany doszło prawdopodobnie już w maju tego roku, ale firma z Redmond w żaden sposób tego nie ogłosiła. Oryginalny Windows 11 Home na stronie Microsoftu kosztuje w tym momencie 629,99 zł. Natomiast wersja Pro to wydatek rzędu aż 1099 zł. Kwoty są identyczne, jak w przypadku licencji na Windowsa 10.

