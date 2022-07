Windows 11. Aktualizacja niczym z horroru psuje system

Najnowsza aktualizacja Windowsa 11, oznaczona jako KB5015814, powoduje problemy. Taka sytuacja powoli zaczyna być standardem dla firmy z Redmond.

Aktualizacja Windowsa 11, która psuje system operacyjny? Kto by pomyślał! Przecież nigdy do czegoś podobnego nie dochodziło... A tak już na poważnie, to nie jest to ani pierwszy, ani ostatni raz, gdy aktualizacja systemu operacyjnego Windows powoduje problemy u niektórych użytkowników.

Windows 11 nie działa po aktualizacji

Tym razem winna jest paczka zmian, oznaczona jako KB5015814. Wielu użytkowników donosi, że w trakcie instalacji system Windows 11 wyświetla błąd, a w skrajnych przypadkach po instalacji wpada w nieskończoną spiralę ponownego uruchamiania. Jakby tego było mało, to aktualizacja powoduje też problemy z przeglądarką Edge, gdy ta działa w trybie Internet Explorer.

Jak rozwiązać problem? Przede wszystkim, warto wstrzymać się na razie z instalacją aktualizacji. Jeśli chcecie ją przeprowadzić, to wcześniej wyłączcie programy pokroju Malwarebytes oraz dezaktywujcie NET Framework 3.5. Jeśli już jesteście po instalacji i natrafiliście na któryś z problemów, to pozostaje przywrócenie systemu do stanu sprzed instalacji, np. wykorzystując punkt odzyskiwania.

Na szczęście, według dostępnych informacji, problemy przytrafiają się niewielkiemu procentowi użytkowników. Nie zmienia to faktu, że to już kolejna aktualizacja, która powoduje podobne usterki.

