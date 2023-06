Windows zmienia się na lepsze. Docenią zwłaszcza gracze

Microsoft wprowadził małą, ale przydatną nowość do systemu Windows 11. Ta przyda się przede wszystkim graczom.

Chociaż systemowi Windows 11 można wiele zarzucić, to jednego nie można mu odmówić — Microsoft szybko wprowadza do niego nowe funkcje. Co chwile wychodzą mniejsze lub większe aktualizacje. Tym razem system został wzbogacony o coś, co może przydać się graczom.

Windows 11 z nowością dla graczy

Od teraz Windows 11 obsługuje nowy rodzaj widżetu w menu start, który pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować obciążenie pamięci RAM, procesora oraz karty graficznej. Niby nic nadzwyczajnego, ale w określonych przypadkach może okazać się bardzo przydatne. W tym celu wystarczy zainstalować aplikację Dev Home z Microsoft Store.

Co prawda podobną funkcję ma wiele zewnętrznych aplikacji, jak chociaż HWiNFO64, MSI Afterburner lub HWMonitor, ale przy jednym monitorze śledzenie wykresów może być trudne (no może poza Afterburnerem). Dzięki nowym widżetom wystarczy wcisnąć kombinację Windows+W, aby zobaczyć wszystkie informacje. To dużo prostsze i szybsze niż minimalizowanie gry. Drobiazg, ale przydatny.

