Windows XP złamany. Zajęło to 21 lat, ale się udało

21 lat — tyle zajęło złamanie algorytmu aktywacji Windowsa XP. W końcu można to zrobić w pełni offline.

Windows XP to system już wiekowy. Został wydany w październiku 2001 roku, czyli ponad 21 lat temu. W swoim szczytowym momencie cieszył się ogromną popularnością. Był jednym z najchętniej używanych okienek i chociaż dzisiaj korzystanie z niego byłoby wyzwaniem karkołomnym, to nie brakuje takich szaleńców. Teraz mają łatwiej, bo udało się złamać algorytm aktywowania systemu.

Windows XP złamany po 21 latach

Aktywowanie Windowsa XP nie było zadaniem łatwym. Wymagane do tego było połączenie z serwerami Microsoftu, które już nie działają. Alternatywą było stworzenie własnego serwera i w ten sposób oszukanie mechanizmu aktywacji. Na szczęście jest już łatwiejszy sposób. Algorytm został złamany.

Okazuje się, że teraz Windowsa XP można aktywować dużo łatwiej i to w pełni offline. Nie potrzeba do tego żadnego serwera. Wystarczy prosta i darmowa aplikacja. Co ważne, z komputera można swobodnie korzystać, wyłączać go i uruchamiać ponownie, a system nadal pozostanie aktywowany.

Oczywiście nie oznacza to, że powinniście z Windowsa XP korzystać. System jest już wiekowy, ma pełno luk bezpieczeństwa i nie jest wspierany przez większość programów. To raczej metoda dobra dla osób, które są zmuszone korzystać z systemu, np. w fabrykach i różnego rodzaju zakładach, gdzie często dane oprogramowanie do maszyn działa na starych wersjach okienek.

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld