Windows z epokową zmianą. Kultowy program odchodzi w zapomnienie

Windows 11 wkrótce otrzyma ważną nowość, z powodu której część programów może odejść w zapomnienie.

Chociaż Microsoft zapomniał o Windowsie 10 i nie będzie go rozbudowywać o nowe funkcje, to cały czas trwają wytężone prace nad Windowsem 11. Niemal co tydzień moglibyśmy pisać o planowanych nowościach. Jednak najnowsza jest dość ważna i sprawi, że niektóre dodatkowe programy staną się zbędne. Już tłumaczę.

Windows 11 z obsługą archiwów

Już w 1998 roku Windows wprowadził natywną obsługę plików w formacie ZIP. Jednak korzystanie z innych rodzajów archiwów, jak RAR, GZ lub 7-Zip wymagało instalowania programów trzecich.

Jednym z nich był kultowy WinRAR, którego w pewnym momencie miał każdy, ale nikt nie miał wykupionej licencji. Podobno gdzieś w Polsce była osoba z licencją na ten program, ale to legenda porównywalna do Wielkiej Stopy.

Wkrótce posiadacze komputerów z Windowsem 11 nie będą już musieli instalować WinRARa ani 7-Zipa. Microsoft wprowadza natywną obsługę kilku najpopularniejszych formatów archiwów, w tym RAR (.rar), 7-Zip (.7z), TAR (.tar) oraz GZ (.gz).

Dodaliśmy natywną obsługę dodatkowych formatów archiwów, w tym tar, 7-Zip, RAR, gz i wielu innych korzystających z projektów open-source libarchive. Teraz można uzyskać lepszą wydajność funkcji archiwizacji podczas kompresji w systemie Windows.

- napisał na oficjalnym blogu Microsoftu Panos Panay.

Aktualizacja będzie udostępniana falami w ciągu kilku najbliższych dni, więc część użytkowników musi uzbroić się w cierpliwość.

Zobacz: Windows 11 wcisną ci siłą. Nieważne, czy tego chcesz

Zobacz: Żarty się skończyły. Windows 10 wymusi aktualizację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: orenthomasphotography / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer