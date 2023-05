Windows 11 wcisną ci siłą. Nieważne, czy tego chcesz

Microsoft robi wiele, aby nakłonić nas do przesiadki na Windowsa 11. Jednak najnowsza metoda to już spora przesada.

Microsoft za wszelką cenę chce nasz przekonać do przesiadki z Windowsa 10 na Windowsa 11. Dlatego co jakiś czas, o ile komputer spełnia wymagania, dostajemy powiadomienia o dostępnej aktualizacji. To byłoby jeszcze do zaakceptowania, ale najnowsza metoda to już lekka przesada.

Zainstaluj Windowsa 11!

Niektórzy użytkownicy po włączeniu komputera zobaczyli reklamę Windowsa 11, która wyświetlała się na całym ekranie. W ten sposób Microsoft przypominał im i jednocześnie nakłaniał ich do zainstalowania najnowszej wersji systemu operacyjnego.

fot. Windows Latest

Jakby tego było mało, firma z Redmond zaserwowała aż cztery kolejne ekrany, które przedstawiały zalety jedenastki. Microsoft przekonuje, że jest on wydajniejszy, bezpieczniejszy, ma więcej funkcji, jest bardziej intuicyjny i ma nowy, odświeżony wygląd. Wyłączenie reklamy możliwe jest albo poprzez kliknięcie przycisku "Keep Windows 10" na dole pierwszego ekranu lub "Continue to Windows 10" na czwartym.

Tego typu reklam nie da się wyłączyć w przyszłości. Możemy domniemywać, że będą się one pojawiały co jakiś czas, podobnie jak w przypadku reklam usługi Microsoft 365, które również możemy co jakiś czas zaobserwować po włączeniu komputera.

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com, Windows Latest

Źródło tekstu: Windows Latest