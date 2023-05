Windows ma zyskać rewelacyjną funkcję z Xboxa, ale nie będzie to łatwe

Chociaż nie będzie to łatwe, to Microsoft nie odpuszcza i zamierza wprowadzić na Windowsach świetną funkcję z Xboxów.

W ostatnich latach internetowe potyczki między zwolennikami komputerów i konsol trochę jakby zmalały. Nie oznacza to, że zniknęły na dobre. Wciąż są osoby, które za wszelką cenę próbują udowodnić wyższość jednej platformy nad drugą. Tymczasem te dwa światy coraz bardziej się przenikają. Microsoft ma wręcz plany, aby rewelacyjną funkcję z Xboxów wprowadzić na Windowsie.

Windows z szybkim przełączaniem gier

Niby można się spierać nad wyższością konsol nad komputerami lub odwrotnie, ale faktem jest, że obie platformy mają swoje wady i zalety. W przypadku Xbox Series X/S jedną z bardziej przydatnych funkcji jest Quick Resume, które pozwala na szybkie przełączanie się między różnymi grami. Na Windowsie tego nie mamy, ale może wkrótce mieć będziemy, bo Microsoft ma takie plany.

Firma z Redmond już wcześniej wyrażała chęć wprowadzenia funkcji Quick Resume na Windowsie, ale na razie nie odniosła na tym polu sukcesu i sprawa trochę ucichła. Powróciła dopiero teraz za sprawą premiery konsoli ASUS ROG Ally, która przecież korzysta z Windowsa 11. Urządzenia tego typu stały się dla Microsoftu dodatkową motywacją, aby przyspieszyć pracę nad Quick Resume na komputerach.

Qucik Resume? Nie tak szybko!

Nie oznacza to, że będzie to zadanie łatwe. O ile wprowadzenie DirectStorage lub Auto HDR okazało się na PC-tach nie tylko możliwe, ale też stosunkowo łatwe, tak w przypadku Quick Resume będzie to wymagało więcej wysiłku. Jason Ronald, główny deweloper Xbox Series X/S, wyjaśnił, dlaczego będzie to trudne.

Z jego słów wynika, że wstrzymanie gry na Xboxie przenosi ją do czegoś w rodzaju wirtualnej maszyny, której stan jest zapisywany na dysku SSD. Żonglowanie takimi maszynami jest stosunkowo łatwe, ponieważ Microsoft w pełni kontroluje zamknięte oprogramowanie konsoli.

Tymczasem na komputerach mamy nie tylko mnóstwo launcherów ze Steamem i Epic Games na czele, ale też miliardy możliwych konfiguracji, które także nie są łatwe do opanowania. Dlatego Quick Resume może być trudne do wprowadzenia na Windowsie.

Możliwe, że uda się to osiągnąć w nowej wersji Windowsa, która może powstawać z myślą właśnie o przenośnych konsolach. Wiadomo, że taki pomysł pojawił się w trakcie Microsoft Hackaton we wrześniu 2022 roku, ale nie wiadomo, czy jest rozwijany.

