Xbox Series S ma poważny problem. Chodzi o pamięć konsoli

Xbox Series S cierpi na ten sam problem, co niektóre karty graficzne ze średniej i niskiej półki. Chodzi o zbyt małą ilość pamięci.

Xbox Series S spędza sen z powiek deweloperów gier. Microsoft wymaga, aby wszystkie gry, które wychodzą na Xbox Series X, pojawiły się także na słabszej wersji konsoli. Rzecz w tym, że jest ona dużo słabsza, co znacząco utrudnia odpowiednią optymalizację, nawet przy niższej rozdzielczości i mniejszej liczbie klatek na sekundę.

Xbox Series S ma problem

Użytkownik Reddita o pseudonimie u/jokerkiller94 opublikował zdjęcie swojego telewizora z uruchomioną grą na Xbox Series S. Na ekranie pojawił się komunikat o zbyt małej ilości pamięci VRAM, przez co gra ma problem z poprawnym działaniem. Ze zrzutu możemy wywnioskować, że jest to albo jakaś wersja Borderlands lub Tiny Tina's Wonderlands.



Z informacji Digital Foundry oraz The Verge wynika, że mała ilość pamięci VRAM jest dużym problemem dla deweloperów. Jest to jeden z głównych aspektów, z powodu którego muszą obniżać jakość grafiki i nie decydują się na żadne efekty śledzenia promieni na słabszej wersji konsoli nowej generacji.

Microsoft zdaje sobie sprawę z tych problemów. Firma z Redmond miała w zeszłym roku udostępnić twórcom nowe devkity, które dają większą kontrolę nad systemem pamięci Xbox Series S, ale to najwyraźniej niewiele dało. Warto pamiętać, że te 10 GB to nie tylko VRAM, ale też RAM. Tymczasem dzisiaj coraz więcej gier na PC wymaga 16 GB RAM-u i grafiki z przynajmniej 8 GB VRAM i to w rozdzielczości 1080p, chociaż nawet to staje się już problematyczne.

