Microsoft z problemami. Sprzedaż Xboxów bije o dno

Microsoft opublikował najnowsze wyniki finansowe. Chociaż w ogólnym rozrachunku firma radzi sobie doskonale, to niepokoić mogą słabe wyniki Xboxa.

Microsoft opublikował raport finansowy za pierwszy, kalendarzowy kwartał 2023 roku (trzeci kwartał fiskalny). Wyniki firmy jako całej są bardzo dobre. Amerykański gigant technologiczny zanotował przychód na poziomie 52,9 mld dolarów, co stanowi wzrost o 7 proc. rok do roku. W tym samym czasie niepokój mogą budzić wyniki gamingowego działu, czyli Xboxa.

Xbox traci w kolejnym kwartale

W minionym kwartale sprzedaż konsol z serii Xbox, czyli w zdecydowanej większości modeli Series X/S, spadła aż o 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. To trzeci już kwartał, w którym firma Redmond zalicza pod tym względem gorszy wynik.

Dla porównania, w tym samym czasie PlayStation 5, które zadaje się mieć za sobą problemy z dostępnością, notuje rekordową sprzedaż. Najwyraźniej gracze, którzy w końcu mogą kupić PS5, przestali sięgać po alternatywę w postaci Xboxów.

Jednak nie wszystko, co ma "Xbox" w nazwie, zaliczyło gorszy okres. Nieźle radzą sobie usługi związane z gamingiem, w tym przede wszystkim Xbox Game Pass. Te zanotowały 3-procentowy wzrost rok do roku. Niewiele, ale zawsze to jakiś pozytyw.

Obawiam się jednak, że to wciąż może być za mało, biorąc pod uwagę nakłady finansowe, jakie ponosi Microsoft, w tym planowane przejęcie Activision Blizzard za niemal 70 mld dolarów. Wiadomo, że w 2022 roku liczba subskrybentów Game Passa była niższa niż założony cel i wiele wskazuje na to, że podobnie będzie w tym roku. To nie napawa optymizmem na przyszłość.

