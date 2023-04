PlayStation 5 zmiażdżyło konkurencję

W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż konsol w Europie wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. To jednak zasługa PlayStation 5, które wręcz zmiażdżyło konkurencję.

Wszyscy wiemy, w jakich czasach przyszło nam żyć. Najpierw pandemia, a potem wojna sprawiły, że ludzie na niemal całym świecie muszą mierzyć się z kryzysem. Przez to kupujemy mniej rzeczy, co widać między innymi po sprzedaży komputerów, monitorów czy kart graficznych. Jednak trendom spadkowym nie poddał się rynek konsol. Ten zanotował wzrost, chociaż to głównie zasługa PlayStation 5.

PlayStation 5 sprzedaje się jak świeże bułeczki

W samym tylko marcu 2023 roku sprzedaż konsola była aż o 67 proc. wyższa niż w marcu 2022 roku. W sumie Europejczycy zakupili 570 tys. urządzeń. Jakie to były konsole? Przede wszystkim PlayStation 5, które zanotowało prawie 5-krotny wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

To zrównoważyło wyniki całej branży, bo jednocześnie sprzedaż Switcha spadła o 19 proc., a Xbox Series X/S o 13 proc.

Równie dobrze wygląda to dla Sony gdy pod uwagę weźmiemy całym pierwszy kwartał 2023 roku. W takim wypadku mieszkańcy Starego Kontynentu kupili 1,5 mln konsol, co jest wynikiem o 41 proc. lepszym niż rok wcześniej.

Kto zanotował najlepsze wyniki? Znowu PlayStation 5 ze wzrostem aż o 369 proc. rok do roku. W tym samym czasie konkurencji zanotowali spadki o 18 proc. (Nintendo Switch) oraz 10 proc. (Xbox Series X/S). Jeśli chodzi o akcesoria, to ich kupiliśmy w pierwszym kwartale 4,7 mln, co stanowi poprawę o 5 proc. w skali roku.

