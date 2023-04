Sony pracuje nad przenośną konsolą. Nie będzie to PlayStation Vita 2

Sony ma pracować na przenośną konsolą. Jednak nie ma to być sprzęt, który można nazwać następcą PS Vita.

Sony, jak zapewnia Tom Henderson z Insider Gaming, pracuje nad nową konsolą przenośną. W pierwszej chwili do głowy przychodzi PS Vita 2. Rzecz w tym, że nie będzie to urządzenie tego typu. Japończycy mają nieco inny plan.

Przenośna konsola PlayStation Q Lite

Urządzenie na ten moment znane jest pod kodową nazwą Q Lite. Konsola, chociaż przenośna, ma wymagać do pracy PlayStation 5. Sony chce, by było to urządzenie umożliwiające granie w chmurze z wykorzystaniem usługi Remote Play. W takim wypadku obraz byłby stumieniowanych w ramach naszej wewnętrznej sieci domowej, a prywatne PS5 byłoby urządzenie, na którym gra byłaby natywnie uruchomiona.

Z dotychczasowych informacji wynika, że PlayStation Q Lite wyglądem przypomina DualSense'a, ale wyposażone będzie w 8-calowy ekran. Konsola ma pozwalać na strumieniowanie gier w rozdzielczości 1080p z płynnością 60 klatek na sekundę. Nie zabraknie też adaptacyjnych triggerów czy też wibracji haptycznych, znanych z oryginalnego kontrolera do PlayStation 5.

Więcej szczegółów możemy poznać już na najbliższym PlayStation Showcase, które powinno odbyć się w czerwcu. Wtedy też Sony ma zapowiedzieć drugą fazę PS5, gdzie oprócz Q Lite powinniśmy zobaczyć nową wersję konsoli z odłączanym napędem oraz bezprzewodowe słuchawki Nomad i Voyager.

