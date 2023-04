PlayStation 5 Pro. Wkrótce poznamy więcej szczegółów

Premiera PlayStation 5 Pro wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Już wkrótce mamy poznać więcej szczegółów.

Z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej informacji na temat PlayStation 5 Pro. Ostatnie wspominały, że prace nad konsolą idą pełną parą, a ewentualna premiera miałaby się odbyć pod koniec 2024 roku. Teraz ciekawe wieści przekazał Tom Henderson, czyli bardzo uznany w branży dziennikarz.

Co z PlayStation 5 Pro?

Zresztą to właśnie Tom Henderson jako pierwszy poinformował, że Sony pracuje już nad PlayStation 5 Pro i premiera zaplanowana jest na koniec przyszłego roku. Teraz dziennikarz ujawnił, że według jego źródeł wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów na temat konsoli w wersji Pro. Ma to nastąpić w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.

Jednak na tym wieści od Hendersona się nie kończą. W trakcie streama przekazał on, że Sony pracuje nad jeszcze jednym sprzętem z serii PlayStation. Nie wiadomo, o co dokładnie chodzi. Może to być np. model z odłączanym napędem, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a może to być też coś zupełnie innego. Na razie sprawa jest mocno tajemnicza.

Więcej powinniśmy dowiedzieć się w czerwcu, bo właśnie wtedy Japończycy zorganizują kolejne wydarzenie z serii PlayStation Showcase. Impreza miała odbyć się w okolicach targów E3 2023, ale te niedawno zostały odwołane. Pomimo tego Sony nie powinno zmieniać swoich planów.

