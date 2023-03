To było do przewidzenia. E3 2023 odwołane!

Targi E3 2023 w Los Angeles, który miały być wielkim powrotem po pandemii, się nie odbędą!

Organizatorzy z wielką pompą zapowiadali targi E3 2023 w Los Angeles. W końcu, po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, wszyscy najwięksi branży mieli spotkać się w jednym miejscu. Miało być wielkie święto gamingu. Niestety, święta nie będzie. Impreza została odwołana.

E3 2023 odwołane

Organizatorzy poinformowali o odwołaniu wydarzenia. Informacja na ten temat została początkowo rozesłana do firm, które miały wziąć udział w targach, a niedługo później została podana również publicznie. Czemu E3 2023 się nie odbędzie? Ponieważ organizatorom nie udało się zainteresować największych tej branży, aby impreza odbyła się z odpowiednim rozmachem.

To była trudna decyzja ze względu na cały wysiłek, jaki my i nasi partnerzy włożyliśmy w organizację tego wydarzenia, ale musieliśmy zrobić to, co jest dobre dla branży i co jest dobre dla E3. Doceniamy i rozumiemy, że zainteresowane firmy nie miałyby gotowych grywalnych wersji demonstracyjnych, a wyzwania związane z zasobami sprawiły, że obecność na targach E3 tego lata była przeszkodą, której nie były w stanie pokonać. Przepraszamy tych, którzy zobowiązali się do udziału w E3 2023, że nie możemy zaprezentować pokazu, na który zasługujecie i którego można się spodziewać po wydarzeniach ReedPop.

- powiedział Kyle Marsden-Kish, Globalny wiceprezes ds. gier w ReedPop.

Jednocześnie ESA i ReedPop poinformowały, że nadal będą współpracować przy przyszłych wydarzeniach z serii E3, co oznacza, że przyszłoroczna edycja jest w planach. Czy dojdzie do skutku? Można mieć co do tego wątpliwości.

Zaledwie kilka dni temu pisałem, że Ubisoft jest kolejną firmą, obok Microsoftu, Nintendo oraz Sony, która nie weźmie udziału w E3 2023. Już wtedy przewidywałem, że impreza stanie się marginalna, a z czasem przejdzie do historii. Jednak nie spodziewałem się, że nastąpi to tak szybko. Spójrzmy prawdzie w oczy, jest spora szansa, że to już koniec E3.

