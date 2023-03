E3 2023 spychane na margines. Wielcy rezygnują z udziału

Nie będzie wielkiego powrotu. Targi E3 2023 stają się coraz bardziej marginalne. Do Sony, Microsoftu i Nintendo dołącza kolejna firma z branży, która nie weźmie w nich udziału.

W tym roku E3 miało być imprezą wielką. Po kilku latach przerwy, z powodu pandemii koronawirusa, impreza wraca do swoich korzeni. Znowu największe firmy i fani zjadą się do Los Angeles, aby wspólnie dzielić się swoimi pasjami i hobby związanymi z grami. Szkoda, że tych wielkich firm raczej nie będzie.

Ubisoft rezygnuje z E3 2023

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że z udziału w E3 2023 zrezygnowały między innymi Microsoft oraz Nintendo, natomiast Sony od wielu lat (jeszcze przed pandemią) nie uczestniczyło w wydarzeniu. Teraz dołącza do nich kolejna, duża firma z branży. Mowa o Ubisoft. Francuzi również potwierdzili, że w tym roku nie pojawią się w Mieście Aniołów.

E3 przez lata dostarczało niezapomnianych chwil w całej branży. Chociaż początkowo zamierzaliśmy oficjalnie pojawić się na E3, ostatecznie podjęliśmy decyzję, aby pójść w innym kierunku i zorganizujemy wydarzenie Ubisoft Forward Live 12 czerwca w Los Angeles. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce udostępnić więcej szczegółów naszym graczom.

- głosi oświadczenie Ubisoft.

Oczywiście fani nie mają powodów do narzekania. Ubisoft zaprezentuje w czasie targów swoje nowe gry, po prostu na osobnym wydarzeniu. Podobnie zrobią Microsoft, Nintendo i zapewne też Sony. Dlatego nadal ten czas będzie dla graczy świętem. Natomiast same targi coraz bardziej tracą na znaczeniu i jeśli tak dalej pójdzie, to za kilka lat mogą zniknąć z kalendarza. Jednak czy ktoś tak naprawdę by tęsknił? Szczerze wątpię.

