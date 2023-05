Żarty się skończyły. Windows 10 wymusi aktualizację

Microsoft przypomina, że już niedługo starsza wersja Windowsa 10 straci wsparcie. Dlatego firma wymusi aktualizację.

Microsoft przypomina, że już za chwilę Windows 10 w wersji 21H2 przestanie być wspierany. Dokładnie 13 czerwca zostanie wydana ostatnia aktualizacja. Po tym czasie nie będą już wydawane kolejne. Dlatego też firma z Redmond zamierza nas zmusić do aktualizacji do nowszej wersji.

Wymuszona aktualizacja Windows 10

Właśnie z powodu kończącego się wsparcia dla 21H2 Microsoft zamierza w najbliższym czasie wymusić aktualizację Windowsa 10 do wydania 22H2. Dotyczy to posiadaczy systemu w wersji Home, Pro, Pro Education oraz Pro for Workstations, więc zdecydowanej większości użytkowników.

Aby zapewnić ochronę i produktywność, usługa Windows Update automatycznie zainicjuje aktualizację funkcji dla urządzeń konsumenckich z systemem Windows 10 i niezarządzanych urządzeń biznesowych, które są na etapie lub w ciągu kilku miesięcy będą na etapie zakończenia obsługi.

- ogłosił Microsoft.

Firma z Redmond oczywiście zaleca przeprowadzenie aktualizacji do Windows 10 22H2, aby otrzymywać kolejne poprawki. Wiadomo, że nie wprowadzą one żadnych znaczących zmian, w tym nowych funkcji. Chodzi natomiast o naprawę błędów i poprawki bezpieczeństwa. Windows 10 22H2 wspierany będzie do października 2025 roku.

Zobacz: Jeszcze więcej reklam w Windowsie. Pojawiły się w nowym miejscu

Zobacz: Windows ma zyskać rewelacyjną funkcję z Xboxa, ale nie będzie to łatwe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Neowin