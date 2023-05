Jeszcze więcej reklam w Windowsie. Pojawiły się w nowym miejscu

Microsoft za wszelką cenę chce wprowadzić w Windowsie 11 reklamy swoich innych usług. Firmy z Redmond nie zniechęca nawet ogromna krytyka samych użytkowników, którym ten pomysł ewidentnie się nie podoba. Do reklam w menu start doszły właśnie kolejne.

Do tej pory Windows 11 serwował reklamy w menu start. Co prawda wciąż dzieje się to w wersjach testowych oprogramowania, ale to tylko zapowiedź tego, co wkrótce pojawi się w stabilnej wersji systemu operacyjnego. Teraz reklamy pojawiły się w kolejnym miejscu — w ustawieniach.

Updates were made to the Microsoft Account portion of the upcoming Settings Homepage, here's how it looks now + a preview of end of product support notices that can appear in the Account page pic.twitter.com/DwYEKqOb9n