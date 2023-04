Windows 10 zostawiony sam sobie. Microsoft zdecydował

Windows 10 nie otrzyma więcej nowych funkcji. Microsoft przestał rozwijać najpopularniejszą wersję swojego systemu.

Użytkownicy Windowsa 10 mogli zauważyć, że od dłuższego czasu system nie otrzymał żadnej znaczącej aktualizacji. O ile ciągle wydawane są poprawki czy łatki bezpieczeństwa, tak dziesiątka nie otrzymuje żadnych nowych funkcji lub większych zmian. To celowe działanie Microsoftu, dla którego Windows 10 stał się trochę takim niechcianym dzieckiem.

Windows 10 bez dużych aktualizacji

Microsoft potwierdził, że aktualna wersja Windows 10 22H2 jest ostateczną. System nie otrzyma już żadnych dużych aktualizacji, które wprowadzałyby nowe funkcje i możliwości dla użytkowników. Na szczęście poprawki bezpieczeństwa będą wydawane jeszcze do października 2025 roku, więc pod tym względem nie ma powodów do obaw.

Chociaż takie podejście Microsoftu może nie podobać się użytkownikom, w końcu mowa o najpopularniejszym systemie, to nie jest zaskakujące. Microsoft już w styczniu przestał sprzedawać na swojej stronie licencje na Windowsa 10 i moce przerobowe całkowicie skupia na jedenastce.

Będzie to potrzebne, bo chociaż nowa wersja okienek jest z nami już 1,5 roku, to na razie nie znalazła się na zbyt wielu komputerach. Użytkownicy cały czas wstrzymują się z aktualizacją. Ostatnie dane wskazują, że Windows 11 znajduje się aktualnie tylko na co piątym komputerze, gdzie Windows 10 może pochwalić się wynikiem na poziomie około 75 proc.

