Windows się zmienia. Na to czekało mnóstwo użytkowników

Chociaż Windows 11 ma wiele funkcji, których nie ma w Windowsie 10, to jednocześnie jednej ważnej mu od początku brakowało. Wkrótce to się zmieni.

Windows 11 to system, który od początku swojego istnienia nie radzi sobie najlepiej. Microsoft ma duże problemy z nakłonieniem użytkowników do przesiadki na nowe okienka i momentami posuwa się do wręcz nieeleganckich kroków. Być może niektórych przekona wprowadzenie funkcji, której od początku jedenastce mocno brakowało.

Windows 11, a pasek zadań

Jestem użytkownikiem Windowsa 11, ale niejako z przymusu, ponieważ korzystam z nowego laptopa, na którym system już był zainstalowany. Od początku brakowało mi w nim jednej funkcji — możliwości rozdzielenia przycisków na pasku zadań. Funkcja grupowania jest w mojej ocenie zwyczajnie niewygodna. Tymczasem Windows 11 nie pozwala w tej kwestii na zmianę.

Co prawda problem udało mi się rozwiązać, ale konieczne było do tego zainstalowanie zewnętrznej aplikacji. Niby działa, ale to jednak pewnego rodzaju proteza. Na szczęście już wkrótce Windows 11 w końcu pozwoli na rozdzielanie przycisków na pasku zadań. Taka opcja pojawiła się już w wersji testowej systemu, oznaczonej jako Windows 11 Insider Preview Build 23466.

Cieszymy się, że możemy przedstawić wczesną wersję jednej z najbardziej wyczekiwanych funkcji systemu Windows 11, tryb "nigdy nie łącz". W trybie nim będziesz mógł zobaczyć każde okno aplikacji na pasku zadań z osobna, a także odpowiadające im etykiety.

- napisali Amanda Langowski i Brandon LeBlanc na blogu Microsoftu.

Szkoda, że tak podstawowa funkcja nie była dostępna od początku istnienia Windowsa 11. Szkoda też, że musieliśmy na nią czekać ponad 1,5 roku od premiery systemu. Tymczasem rzeczywiście była to jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji, która w Microsoft Feedback Hub otrzymała aż 17 tys. łapek w górę i ponad 2,1 tys. komentarzy.

