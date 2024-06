Microsoft wstrzymuje ogromną aktualizację Windowsa. Jest pełna błędów

Ogromna aktualizacja do Windowsa 11, oznaczona jako 24H2, może się opóźnić. Microsoft usunął ją nawet z kanałów testowych.

W tym roku Windows 11 ma otrzymać potężną aktualizację, która wprowadzi od groma zmian, w tym między innymi sztuczną inteligencję w postaci Copilot+PC. Mowa oczywiście o wersji 24H2. Jednak nie można wykluczyć, że jej wydanie trochę się opóźni. Aktualizacja została nawet usunięta z kanałów testowych.

Aktualizacja Windows 11 24H2 opóźniona?

Microsoft jakiś czas temu udostępnił Windowsa 11 24H2 w Release Preview Channel, dzięki czemu chętne osoby mogły sprawdzić, co ma on do zaoferowania. Jednak w ostatnim czasie firma z Redmond postanowiła cofnąć swoją decyzję. Nowej wersji Windowsa nie da się w tym momencie pobrać. Aktualizacja ma zostać przywrócona w najbliższych tygodniach, ale kiedy dokładnie? Tego nie wiemy.

Microsoft nie poinformował też, czemu usunął Windowsa 11 24H2 z kanału testowego. Możemy się jedynie domyślać, że wymagał on gruntownych zmian, które wymagają pilnej interwencji. Z doniesień wynika, że system pełen był błędów i niedoróbek, nawet jak na wersję testową. Chodzi między innymi o niestabilności w grach, błędach tapet, wyskakujących okienkach, błędach DLL, zawieszanie się aplikacji, takich jak Word, a nawet spowolnienia ogólnej wydajności. Prawdopodobnie z tego powodu aktualizacja została tymczasowo wstrzymana.

Aktualizacja Windows 11 24H2 ma być jedną z największych w historii systemu operacyjnego Microsoftu. Jest ona tak duża, że firma z Redmond miała nawet rozważać nazwanie jej Windows 12, ale ostatecznie zapadła inna decyzja.

Zobacz: Windows 11 pokaże pamięć telefonu w eksploratorze plików

Zobacz: Windows 11 tylko po zalogowaniu. Microsoft blokuje znaną metodę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ham patipak / Shutterstock.com

Źródło tekstu: ExtremeTech