System Windows zadebiutował dokładnie 35 lat temu

20 listopada 1985 roku świat się zmienił - choć jeszcze o tym nie wiedział. Tego właśnie dnia zadebiutował Windows 1.01. Mieścił się na jednej, jedynej dyskietce i był wspierany aż do... 2001 roku!

Windows 1.0 był jeszcze daleki od tego, co oferuje nam współczesny Windows 10, jednak dał solidne fundamenty pod dalsze wersje systemu. Nie było w nim pulpitu, wszystkie aplikacje uruchamianie były w osobnych okienkach, które nie mogły na siebie zachodzić. Pojawił się kalkulator oraz opcje rysowania, czyli funkcje towarzyszące nam po dziś dzień. Pierwszy system działał wyłącznie na komputerach z kartą graficzną CGA, EGA i Hercules, dopiero wersja 1.04 otrzymała wsparcie dla najnowszego wówczas standardu VGA. Windows 1.0 miał niewielkie wymagania - do płynnego działania potrzebował zaledwie 256 kb pamięci RAM. Był najdłużej wspieranym system operacyjny w historii - jego obsługę zakończono dopiero po 16 latach, 31 grudnia 2001 roku.

Warto dodać, że Excel pojawił się dopiero w Windows 2.0 (1987), a Word w Windows 3.0 (1989). Do tego czasu można było pisać w notatniku lub korzystać z... wersji demo Worda dla DOS, którą można było zdobyć na przykład kupując magazyn komputerowy PC World z dołączoną do niego dyskietką. Prawdziwym hitem okazał się Windows 95 - dopiero w nim pojawiło się menu Start, menadżer zadań oraz pierwsza edycja Internet Explorera, co mocno wsparło rozwój internetu.

Po wejściu Windows 1.0 na rynek pojawiły się mieszane opinie na jego temat, jednak większość ówczesnych pism komputerowych widziała w systemie potencjał. Jak pokazały to kolejne lata - słusznie, ponieważ obecnie Windows 10 ma ponad miliard użytkowników, a Microsoft zdominował rynek PC i nic nie wskazuje na to, aby miało się to w najbliższych latach zmienić.

Źródło zdjęć: Wikipedia, Toastytech

Źródło tekstu: Imago PR