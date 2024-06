Microsoft zrozumiał swoje błędy. Pozwoli decydować użytkownikom

Na fali ostatnich kontrowersji związanych z funkcją Recall, Microsoft postanowił zmienić podejście w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji na komputerach z systemem Windows 11.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na platformie X, Microsoft dał użytkownikom Windows 11 na Copilot+ PC możliwość na temat zakresu wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Jak na razie funkcja została udostępniona w testowej wersji Windows 11 Insider Preview Build 26236. Można się jednak spodziewać, że dobrze przyjęta propozycja zostanie z Windows na stałe.

Build 26236 adds a new subpage to Privacy & security settings that lets you control whether apps can use generative AI, thanks to @alex290292 for the catch. https://t.co/9lk314Xf73 pic.twitter.com/mEjtD2QT20